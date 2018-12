Risco de novo tsunami mantém Indonésia em alerta

Uma nova erupção do vulcão Anak Krakatau, este domingo, fez aumentar os receios de um novo tsunami na região, depois de uma onda gigante ter assolado a costa das ilhas de Sumatra e Java, matando pelo menos 281 pessoas e ferindo 1016, de acordo com o balanço mais recente. As autoridades indonésias mantêm o aviso para as pessoas se manterem afastadas das zonas costeiras.

Em conferência de imprensa, o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, afirmou que, face à continuada atividade vulcânica do Anak Krakatau, mantém-se o risco de um novo tsunami. "A recomendação da Agência de Meteorologia e Climatologia é que as pessoas não vão para as praias e se mantenham afastadas das zonas costeiras durante algum tempo", alertou.

O tsunami do último sábado foi desencadeado por um deslizamento submarino causado pela erupção do Anak Krakatau. O fenómeno não foi precedido por um aviso à população, segundo explicaram os responsáveis indonésios porque o sistema de alerta está preparado para identificar tsunamis em resultado de sismos, e neste caso não houve uma atividade sísmica de relevo. E a água não recuou, como sucede num tsunami provocado por um terramoto.

O Anak Krakatau fica no Estreito de Sunda, que liga o Oceano Índico ao Mar de Java. O nome significa "filho do Krakatau" - o original era um enorme vulcão que em 1883 fez desaparecer a ilha onde se situava, provocando a morte a cerca de 36 mil pessoas, e fazendo nascer outra onde se situa agora o vulcão que entrou em atividade.