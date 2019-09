Resgatados quatro sul-coreanos após naufrágio na Geórgia

Papa lamenta "dramático naufrágio" que causou 62 mortos no Mediterrâneo

A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou esta terça-feira (hora portuguesa) quatro marinheiros sul-coreanos que estavam desaparecidos após o naufrágio, domingo, de um navio de carga na costa da Geórgia.

O Golden Ray transportava veículos e tinha 24 tripulantes - treze filipinos, dez sul-coreanos e um capitão norte-americano - a bordo, quando naufragou na madrugada de domingo.

A Guarda Costeira dos EUA resgatou de imediato vinte pessoas, mas um incêndio acabou por suspender as operações de busca.

Os socorristas tinham manifestado preocupação com a dimensão e os vários compartimentos do navio, mas acabaram por localizar e resgatar com vida os quatro sul-coreanos que tinham sido, entretanto, dados como desaparecidos.