Resgatados mais de 500 imigrantes na Andaluzia e Canárias

Imigrantes foram recolhidos entre a madrugada e a manhã de hoje

As autoridades marítimas espanholas resgataram entre a madrugada e a manhã de hoje 569 imigrantes que tentavam alcançar a costa espanhola a bordo de 21 "pateras" nas águas de Cádiz e Almeria, na Andaluzia, e nas Canárias. No entanto, o Salvamento Marítimo não descarta que possam aparecer mais, tanto mais que as condições climáticas são boas.

As contas são feitas pelas autoridades espanholas: 264 foram resgatadas no Estreito de Gibraltar, em 16 "pateras", 176 em Alborán e 129 nas Canárias.

De acordo com um porta-voz do Salvamento Marítimo, o centro coordenador de Almería recebeu às seis da manhã (cinco em Lisboa) uma chamada de alguém que dizia estar dentro de uma "patera" e a única coisa que sabia dizer sobre a sua localização era que via petroleiros parados muito próximo.

A maioria dos 289 resgatados na Andaluzia foram transportados para o porto de Tarifa, embora algumas das "pateras" tenham sido levadas para o porto de Barbate. Entre eles, encontram-se um elevado número de menores, alguns bebés, e mulheres.