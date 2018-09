Resgatados 23 mineiros após explosão que fez 11 mortos

Um total de 23 trabalhadores foram resgatados com vida após uma explosão numa mina de ferro, na província chinesa de Liaoning, no nordeste do país, que fez pelo menos 11 mortos, noticiou hoje a imprensa estatal.

A explosão ocorreu na terça-feira às 16:10 (09:10 em Lisboa) à entrada da mina, na cidade de Benxi, depois de os mineiros atirarem explosivos pelo poço da mina, a cerca de mil metros de profundidade, indicou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Todos os mineiros resgatados não estão em perigo de vida, apesar de cinco deles terem ferimentos graves e estarem a receber tratamento hospitalar

A detonação destruiu o sistema de elevação da mina e deixou 25 mineiros presos, a maioria dos quais foi resgatada durante a madrugada desta quarta-feira.

No ano passado, morreram 375 pessoas em 219 acidentes em minas na China, o que faz das minas chinesas, sobretudo as de carvão, das mais perigosas do mundo

As equipas de resgate continuam a tentar localizar os restantes mineiros.

Muitos acidentes ocorrem em depósitos que operam ilegalmente e não colocam em prática medidas de segurança básicas

No início da década passada, o número de mortos em acidentes em minas chinesas chegou a atingir os sete mil por ano.

Cerca de dois terços da energia consumida no "gigante" asiático assentam no carvão.

