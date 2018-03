Pub

Os republicanos que integram a comissão das Informações da Câmara dos Representantes completaram uma proposta de relatório onde defendem que não houve conluio entre a campanha eleitoral do seu correligionário Donald Trump e responsáveis russos

As conclusões vão ser do agrado da Casa Branca e desagradar aos democratas que integram esta comissão, uma vez que não tiveram oportunidade de ver o documento.

Ao fim de um ano de audições, o congressista republicano Mike Conaway, eleito pelo Estado do Texas, afirmou que a comissão acabou de realizar dezenas de entrevistas com testemunhas e vai partilhar o relatório com os democratas na terça-feira. Conaway é o republicano que liderou a investigação na Câmara dos Representantes.

O público não vai ver o documento até que os democratas o revejam e que a comunidade dos serviços de informações decida o que pode ser divulgado, processo que pode levar semanas Facebook

Twitter

Esperam os analistas que os democratas produzam um relatório com conclusões muito diferentes deste feito pelos republicanos.