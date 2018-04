Pub

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) afirmou hoje que o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva vai permanecer no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos, em são Bernardo do Campo, à espera de ser detido pelas autoridades.

"Queria deixar claro que não há, por parte do Presidente Lula nenhum descumprimento da sentença do mandado de prisão exarado pelo juiz Sérgio Moro", afirmou a senadora Gleisi Hoffmann aos jornalistas, comentando o fim do prazo da intimação judicial para se entregar às autoridades.

Eleita pelo Paraná, o mesmo estado onde está Sérgio Moro, o juiz que coordena a maior parte das operações judiciais de investigação ao caso Lava Jato, Gleisi Hoffmann explicou que, para a defesa de Lula da Silva, o mandado de detenção decretado não era impositivo.

Lula da Silva "tinha a opção dada pelo juiz de ir até Curitiba e não exerceu esta opção", optando por "estar aqui num sindicato e num lugar público", disse a líder do PT.

"Muitas pessoas sabem onde ele está" e "ele aqui permanecerá junto com a militância" e os seus apoiantes, assegurou a apoiante.

Nas próximas horas, a senadora explicou que será celebrada uma missa no sindicato em homenagem à mulher do ex-Presidente, Marisa Letícia Lula da Silva, que faria 67 anos no sábado

Fontes da assessoria do ex-Presidente não confirmaram se Lula da silva iria falar aos apoiantes.

O clima no local é de tensão e os apoiantes pedem a Lula da Silva para não se entregar.

A defesa de Lula da Silva tinha inicialmente apresentado um 'habeas corpus' junto do Supremo Tribunal Federal (STF) que foi recusado na quarta-feira pela maioria dos 11 juízes do tribunal.

Hoje, a defesa intentou um novo 'habeas corpus' que foi também chumbado.

O antigo chefe de Estado brasileiro foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, em regime fechado, no Tribunal Regional da 4.ª Região (TRF4, segunda instância) em janeiro.

A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

A execução provisória da pena não deverá impedir juridicamente a candidatura presidencial de Lula da Silva, à frente nas sondagens para as eleições de outubro.

