O primeiro-ministro da Polónia demitiu hoje vários ministros do seu Governo conservador, incluindo os da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, numa remodelação anunciada antes de partir para Bruxelas, onde vai para tentar evitar uma possível imposição de sanções.

Vários dirigentes da União Europeia têm manifestado preocupação com a reforma judicial e outras políticas do governo de Mateusz Morawiecki e a sua possível não-conformidade com o Estado de Direito.

"Não somos e não queremos ser um governo dogmático e doutrinário ou um governo dos extremos, socialista ou liberal", disse o primeiro-ministro, acrescentando querer que a Polónia tenha um papel importante numa Europa forte.

Morawiecki, que assumiu funções em dezembro, demitiu o ministro da Defesa, Antoni Macierewicz, e o dos Negócios Estrangeiros, Witold Waszczykowski, além do titular do Ambiente, Jan Szyszko, da Saúde e da Digitalização.

Numa cerimónia na Presidência da República, transmitida pela televisão, o presidente, Andrej Duda, empossou o antigo ministro do Interior Mariusz Blaszczak, na Defesa, e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Jacek Czaputowicz, na chefia da diplomacia.

Foram também empossados novos ministros das Finanças e Desenvolvimento, até dezembro chefiadas por Morawiecki.