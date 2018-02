Imagem do local que está a ser partilhada nas redes sociais

A polícia e os serviços de emergência foram chamados ao Highline College, em Des Moines, nos arredores de Seattle

As autoridades da zona de Des Moines, nos arredores de Seattle, EUA, responderam a relatos de um "atirador ativo" na faculdade Highline College, depois de vários estudantes terem ouvido vários disparos no campus. A existência de tiroteio, no entanto, não se confirmou.

As instalações da faculdade foram fechadas, bem como as ruas em seu redor.

As autoridades afirmaram entretanto ter tudo controlado e vão deixar a zona do Highline College, agradecendo a "paciência e compreensão" relativamente ao trabalho das diversas forças e agências de autoridade que responderam ao alerta.

"Temos relatos de tiros no campus. Por favor fechem todos os gabinetes e salas de aulas até aviso em contrário", disse a faculdade numa mensagem de alerta. "Todos os edifícios devem continuar fechados. Barriquem portas e janelas", acrescentaram numa outra mensagem.

Posteriormente, a faculdade referiu no seu site que "a situação de emergência acabou" e que as autoridades já tinham concluído as operações.