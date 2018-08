Sete décadas de abusos sexuais e centenas de padres envolvidos na Pensilvânia

O bispo Donald W. Trautman de Erie, da Pensilvânia, foi um dos bispos ouvidos para a elaboração do relatório.

Uma investigação liderada pelo procurador-geral do estado norte-americano da Pensilvânia, que foi nesta terça-feira divulgada, documenta centenas de casos de abusos sexuais por sacerdotes católicos em seis dioceses do estado.

Segundo o The New York Times , bispos e outros líderes católicos são acusados de encobrir abusos ao longo de sete décadas, ao usarem do seu poder para persuadir vítimas a não denunciar os abusos e ainda para convencer polícias a não investigar.

No documento, de 1356 páginas, refere-se que a maior parte das vítimas foram rapazes, ainda que também existam raparigas, e entre eles adolescentes e muitos pré-adolescentes.

"Alguns foram seduzidos com álcool e pornografia. A alguns fizeram masturbar os seus agressores ou foram manipulados por eles", lê-se no relatório, entre outros pormenores mais sórdidos.

Para a elaboração deste relatório foram ouvidas dezenas de testemunhas e consultado meio milhão de páginas de documentos internos das dioceses.

Nesse sentido, não é de descartar que o número real de vítimas ascenda a milhares, uma vez que é possível que os registos de alguns menores se tenham perdido ou que a vítima tenha optado por permanecer em silêncio.