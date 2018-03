Pub

Rússia diz não estar preocupada com afastamento de Rex Tillerson e nomeação de Mike Pompeo

O Governo russo considerou hoje que as relações com os Estados Unidos "não podem piorar", pelo que indicou estar "esperançado" numa melhoria com a nomeação de um novo secretário de Estado norte-americano.

A posição de Moscovo foi avançada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Perkov, que indicou que a Rússia "não está preocupada" com o afastamento de Rex Tillerson, insistindo na ideia de que as relações com os Estados Unidos "já bateram no fundo".

"Esperamos que haja uma aproximação construtiva e sóbria nas relações entre os dois países" com o substituto de Tillerson, o agora ex-diretor da CIA, Mike Pompeo.

"Esta esperança está sempre presente", acrescentou o porta-voz.

As relações entre os Estados Unidos e a Rússia deterioraram-se nos últimos anos na sequência dos conflitos na Ucrânia e na Síria e da alegada interferência russa na campanha presidencial norte-americana.

Terça-feira, inesperadamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, despediu Tillerson.

A nomeação de Pompeo terá agora de ser confirmada pelo Senado.