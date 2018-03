Pub

Um antigo agente duplo e a filha terão sido alvo de tentativa de assassínio. Hoje como no passado, os críticos de Putin apontam-lhe o dedo. Para o Kremlin é propaganda e histeria.

Cerca de 180 militares britânicos foram enviados na sexta-feira para Salisbury, Sudoeste de Inglaterra. Especialistas em guerra química e descontaminação dos três ramos das forças armadas foram ajudar na investigação ao envenenamento de que o antigo espião russo Sergei Skripal e a filha Yulia foram vítimas no dia 4. Um caso que fez lembrar o assassínio de outro espião em solo britânico, Alexander Litvinenko. Mas há mais mortes de russos que levantam dúvidas - 14, segundo a deputada trabalhista Yvette Cooper. As relações entre Londres e Moscovo, como dizem os media britânicos, estão gélidas.

Skripal, de 66 anos, e a filha, de 33, foram encontrados em estado grave - e assim permanecem no hospital - num banco de jardim, após terem estado num pub e num restaurante do centro de Salisbury. O antigo agente foi condenado em 2006 pela justiça russa a 13 anos de prisão por passar segredos à secreta britânica, MI6. Foi libertado em 2010, com outros três prisioneiros em troca de dez espiões russos presos pelo FBI. Estabeleceu-se em Inglaterra e trabalhava em cibersegurança.

"Quem Putin considere ter traído a Rússia está no mais alto nível de risco. E a Rússia pode fazê-lo com ousadia no Reino Unido porque nunca houve consequências para os assassínios russos", diz Bill Browder, empresário que foi um grande investidor na Rússia, até 2005, e que depois se tornou um dos maiores inimigos do Kremlin.

"É claro que a Rússia é hoje uma força maligna e disruptiva em muitos aspetos", acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson perante os deputados, na terça-feira. Já em dezembro, Johnson havia prometido retaliar as campanhas de desinformação e os ciberataques que acusa Moscovo de patrocinar. Agora Londres irá "responder de forma apropriada e robusta" se for confirmada a ligação entre o envenenamento de Sergei Skripal e da filha Yulia.

Que resposta, o antigo mayor de Londres não adiantou. Até porque, na verdade, não é expectável que se encontrem provas, nem que sejam tomadas medidas extremas contra a Rússia. Por um lado, porque já está em vigor uma série de sanções no quadro da União Europeia. E porque neste momento há uma dependência económica que deixa o Reino Unido em parte "comprometido", como releva James Nixey, do think tank Chatham House. "O cálculo sempre foi o de que a extensão a que estamos expostos supera a ameaça à segurança nacional, porque os fundos de pensões têm investido em empresas que talvez estejam em sobre-exposição na Rússia. Se pusermos isso em risco, os ativos podem ser expropriados", explica Nixey ao Financial Times.

O único exemplo dado de medida retaliatória na Câmara dos Comuns foi o de ponderar a ausência de representação política ou diplomática no Campeonato do Mundo de futebol, que vai realizar-se de 14 de junho a 15 de julho.

A diplomacia russa reagiu num misto de indignação e de cooperação. "Isto não é sério, é propaganda na sua melhor e insistente histeria", comentou Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros. O veterano dirigente disse que o governo russo está aberto a cooperar com as autoridades britânicas, "seja sobre o envenenamento de britânicos seja sobre rumores de interferência na campanha presidencial americana.

A porta-voz de Lavrov, Maria Zakharova, também já condenara o tom de Boris Johnson e as conclusões antecipadas. "Esta história foi usada de imediato para alimentar uma campanha antirrussa. É difícil divisar outra coisa além de provocações que têm como objetivo danificarem as relações bilaterais", disse.

Valery Morozov, russo exilado no Reino Unido, concorda. À BBC diz que "estes grupos também odeiam Putin. É uma tentativa de atingir dois alvos: Skripal e ao mesmo tempo criar impacto negativo em relação a Putin".

"O governo britânico ou ignora os crimes completamente, como fez no caso Perepilichny, ou reconhece o crime e não faz nada sobre isso", comenta à estação pública britânica Bill Browder, autor do livro Alerta Vermelho - Corrupção, Crime e Violência na Rússia do Século XXI.

Alexander Perepilichny morreu à porta de casa, em 2012. Antigo homem de negócios que terá lavado dinheiro para os altos círculos de poder russos, exilou-se em Inglaterra. Testes não conclusivos sugerem que teria no estômago vestígios de uma planta tóxica, Gelsemium elegans. Seis anos antes, a morte de Alexander Litvinenko correu mundo. Foi envenenado com polónio--210 e dias antes de morrer apontou o dedo a Vladimir Putin.

As estranhas mortes ligadas a russos nas ilhas britânicas não se ficam pelo envenenamento. Por exemplo, o cientista que investigou o caso de Litvinenko, Matthew Puncher, foi encontrado morto em 2016. A polícia concluiu que foi um suicídio, mas muitas dúvidas foram levantadas porque tinha golpes de duas facas. Também o oligarca caído em desgraça Boris Berezovsky foi encontrado enforcado em 2013, o que apontaria para suicídio, mas marcas de violência no corpo desmentem essa hipótese.