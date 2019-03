Cinco países europeus proíbem voos do Boeing Max 8

O Reino Unido é o primeiro país europeu a proibir voos do Boeing 737 Max 8 depois da queda de um avião sábado na Etiópia, o segundo acidente aéreo com este modelo de aparelhos em menos de cinco meses. Seguiram-se a Alemanha, Áustria, França e Irlanda a interditarem o Boeing de operar nos ou sobre os seus espaços aéreos.

"Como não temos informações suficientes do gravador de dados de voo (caixa negra), tomámos como medida de precaução impedir qualquer voo comercial de qualquer operador que chegue, parta ou sobrevoe o espaço aéreo do Reino Unido", disse esta terça-feira o porta-voz da autoridade de aviação civil do Reino Unido, citado pelo The Guardian.

A união dos pilotos britânicos concordou com esta medida: "A segurança deve vir em primeiro lugar."

A decisão destes países europeus deixa o regulador de aviação americana, as companhias aéreas e o fabricante cada vez mais isolados na defesa de que o avião é seguro.

Mas a pressão não deixa de ser intensificada depois do Presidente dos Estados Unidos ter escrito no Twitter q ue os aviões "estão a tornar-se muito complexos para voar". Donald Trump considerou ainda "que já não são necessários pilotos, mas sim cientistas de informática do MIT".

Há cinco aeronaves 737 Max registadas e operacionais no Reino Unido, todas pertencentes à TUI, a maior empresa de viagens e turismo do mundo e agora todas ficarão em terra. A Norwegiam também aterrou todos os seus 18 aviões 737 Max 8, registados em toda a Europa, incluindo os que utiliza para operar voos transatlânticos de Edimburgo e da Irlanda para os EUA.

Após o acidente que vitimou 157 pessoas, cerca de 40% da frota Boeing 737 Max no mundo ficou em terra

A Turkish Airlines também opera 737 aviões Max 8 e dois de seus aparelhos para a Grã-Bretanha terão sido forçados a voltar para Istambul antes de aterrarem, de acordo com o FlightRadar24, avança o The Guardian.

Depois da China, Austrália e Singapura já tinham suspendido as operações com este aparelho da Boeing dentro e fora dos seus aeroportos. Omã e Coreia do Sul seguiram-lhe o exemplo. Após o acidente que vitimou 157 pessoas, cerca de 40% da frota Boeing 737 Max no mundo ficou em terra, segundo a publicação Flightglobal.