Reino Unido e UE chegam a pré-acordo sobre Brexit

O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um "acordo de princípio" sobre a sua futura relação, abrindo caminho a que um acordo Brexit seja concretizado no próximo domingo. A declaração política - que define como o comércio, a segurança e outras questões irão funcionar - foi aprovada, confirmou presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no seu Twitter:

"Acabei de endereçar aos 27 um rascunho da declaração política da futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido. O presidente da Comissão Europeia [Jean-Claude Juncker] informou-me que foi alcançado um acordo de princípio a nível político entre os negociadores, que será sujeito ao aval dos líderes", escreveu Donald Tusk na sua conta na rede social Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A primeira-ministra britânica Theresa May fará uma declaração às 14.30 sobre este assunto.

Londres e Bruxelas já concordaram com a proposta de saída do Reino Unido da UE em 29 de março de 2019.

De acordo com a agência France-Presse, o texto da declaração política, que será anexado ao acordo de saída do Reino Unido e que tem 26 páginas, "estabelece os parâmetros de uma parceria ambiciosa, ampla, profunda e flexível" nos âmbitos comercial, de política externa, de defesa e de segurança.

Já o jornal The Guardian garante que o acordo não dá qualquer esperança de que seja possível manter intactas as relações comerciais entre o Reino Unidos e os 27, algo que é considerado "vital para a economia britânica". Os dois lados "esperam ter uma relação comercial que seja o mais próximo possível", mas a UE e o Reino Unido serão mercados separados com inevitáveis ​​barreiras ao comércio, e não há referência a um livro de regras comum, escreve o jornal.

No documento, Reino Unido e União Europeia assumem o compromisso de chegarem a acordo sobre pesca, acesso a águas e quotas, seis meses antes do final do período de transição de 21 meses após o Brexit.

No domingo, os chefes de Estado e de Governo dos 27 encontram-se numa cimeira extraordinária em Bruxelas para aprovar o texto do acordo de saída do Reino Unido do bloco comunitário e também a declaração política com as diretrizes para a futura relação entre as partes. Um dia antes, a primeira-ministra britânica, Theresa May, deslocar-se-á novamente a Bruxelas para um encontro de trabalho com o presidente da Comissão Europeia.