Rei do 'cachopo' desaparece e Espanha segue rasto do mistério

O reino de Román, de 45 anos, que revolucionou em tempo recorde a restauração de Madrid foi efémero mas muito estrondoso. A sua extravagância, segundo o jornal espanhol El País, espantou todos que se cruzaram com ele. Através de uma agressiva campanha de marketing, que o fez aparecer constantemente nos meios de comunicação, Román transformou um simples bife panado recheado com presunto e queijo, conhecido em Espanha como "cachopo", num prato da moda na capital espanhola. Mariano Rajoy, ex-presidente do governo espanhol, foi um dos seus clientes.

Segundo o mesmo jornal, em apenas um ano e meio, entre 2016 e início deste ano, o 'Rei de Cachopo', como já era conhecido, abriu cinco restaurantes, comprou seis motos para distribuir a comida e proclamou seu prato, típico nas Astúrias, como o melhor de Espanha.

Mas, entretanto, os cinco restaurantes que se abriram em toda a cidade com a marca A Cañada Delic Experience fecharam as portas e deixaram um rasto de dívidas que ninguém consegue cobrar, já que o paradeiro de Cesar Román é um mistério. A sua família reportou seu desaparecimento em julho à Guarda Civil, mas desde então as autoridades não conseguiram localizá-lo.

Sucesso instantâneo

Román e a sua parceira de então, Nati, assumiram no começo da década de um restaurante a que chamaram de A Cañada, numa rua marginal de Madrid. Eles tentaram promovê-lo através de vários pratos do norte de Espanha, mas sem grande sucesso. Mas em 2014 tudo mudou, quando apostaram num prato de cachopo para representar o seu restaurante numa rota de tapas que percorria vários espaços de restauração no bairro madrileno de Lavapiés.

Em apenas 10 dias, o restaurante serviu 12 mil tapas de cachopo. Foi um sucesso instantâneo. O lugar ficou na moda. A personalidade excêntrica de Román também cativava a clientela, explica o El País, acrescentando que além de cozinheiro o dono do A Cañada dizia ter sido um político, um jornalista e ter um passaporte diplomático russo.

"Ganhávamos cinco e seis mil euros por dia durante os fins de semana, muito dinheiro para um local de 100 metros quadrados, foi uma loucura", lembra um trabalhador daquela altura ao jornal espanhol. A rua, que até então era uma esquina onde muitas pessoas da vizinhança evitavam passar, estava cheia de pessoas, especialmente jovens atraídos pelas grandes quantidades de comida a um bom preço.

A ascensão de Román acontece após o divórcio de Nati. Com o sucesso gerado em torno do cachopo, contrata um especialista em comunicação que consegue garantir a presença de 100 jornalistas na inauguração de um dos seus restaurantes. E ganha visibilidade a nível nacional.

Agora, o seu desaparecimento está a ser investigado no âmbito de várias dívidas que tinha, como dois empréstimos de 70 mil e 180 mil euros para abrir novos restaurantes. O problema é que eu não tinha fundos e as dívidas foram-se acumulando. Os amigos chegaram a encontrá-lo espancado num hospital de Madrid, mas ele alegou que tinha sido uma tentativa de roubo.

O mistério de seu desaparecimento foi ampliado em agosto, quando na sequência de um fogo num dos espaços ligados a Román os bombeiros descobriram dentro de uma maleta parte de um corpo carbonizado de uma mulher - testes de ADN descartaram que se tratasse da sua sua última companheira conhecida, uma jovem hondurenha. A polícia não tem certeza de que a descoberta tenha a ver com seu desaparecimento, mas o episódio confundiu ainda mais as investigações de um caso que está a prender as atenções no país vizinho.