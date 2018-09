Rei da Tailândia passa fortuna da família para o seu nome

Segundo a revista Forbes, o rei Bhumibol Adulyadej tinha uma fortuna avaliada em 30 mil milhões de dólares (quase 26 mil milhões de euros), incluindo os bens do Gabinete de Propriedades da Coroa. Ora foram estes que o seu filho, que lhe sucedeu no trono em 2016, por morte de Bhumibol, agora passou para seu nome, segundo um comunicado colocado no site do Gabinete.

Isentos de impostos enquanto estavam sob o controlo do Gabinete de Propriedades da Coroa, os bens agora pertencentes ao monarca passarão a estar sujeitos a um regime fiscal semelhantes aos de qualquer outro cidadão.

Bhumibol, que reinou durante sete décadas na Tailândia onde era venerado como um verdadeiro semideus, tinha gestores profissionais a tratar dos seus negócios e dos bens da Coroa. Mas desde que lhe sucedeu, Vajiralongkorn decidiu pôr o seu punho pessoal na monarquia e substituiu vários desses gestores por homens da sua confiança.

O Gabinete de Propriedades da Coroa tinha até agora sob a sua tutela vários edifícios em Banguecoque, o Siam Commercial Bank e a empresa de materiais para construção civil Siam Cement Group.

Mas quem é o rei Vajiralongkor?

Aos 65 anos, o monarca tailandês era mais conhecido dos súbditos pela excentricidade do que pela capacidade de unir a nação que o pai sempre teve. Enquanto príncipe herdeiro era visto como um 'playboy', divorciado três vezes e recordado sobretudo por ter decidido tornar major-general da Força Aérea o cão Foo Foo, um poodle que morreu em 2015 e cujas cerimónias fúnebres obrigaram a quatro dias de ritos budistas.

O que tinha Bhumibol de tão especial?

Bhumibol Adulyadej chegou ao poder em 9 de junho de 1946, depois da morte do irmão mais velho, o rei Ananda Mahidol, vítima de um acidente com arma de fogo, no palácio real de Banguecoque. O acidente ficou até hoje por explicar. Apresentado como um semideus e benfeitor da nação, as suas imagens são omnipresentes no país e o culto da personalidade foi reforçado após o golpe de Estado de 22 de maio de 2014, realizado pelos militares em nome da defesa da monarquia.

Oficialmente, o rei está acima da política, mas Bhumibol interveio em alturas de grande tensão - 1973, 1981 e 1992 -, assistindo a numerosos golpes militares, 19 constituições e ainda mais primeiros-ministros, para encontrar soluções não-violentas em algumas crises.

Reino da Tailândia

Com perto de 69 milhões de habitantes, a Tailândia tem um PIB per capita de 17 800 dólares. O antigo reino de Sião tem vivido tempos de instabilidade política, com o Rei a encarnar a estabilidade. Criticá-lo dá prisão.