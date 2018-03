Pub

Regras da "rede" macrobiótica: Sair da cama pela direita e dias para cortar as unhas

Foi na semana passada que a polícia italiana expôs uma "rede" liderada pelo guru da alimentação macrobiótica Mario Pianesi. O italiano, de 73 anos, é suspeito de ter manipulado várias pessoas a adotarem uma restrita dieta e a trabalhar sem ordenado. Agora, surgem relatos mais específicos de regras, algumas podem provavelmente ser consideradas bizarras, pelas quais o grupo se regia.

Seis pessoas já apresentaram queixas formais, enquanto outras duas saíram das sombras para relatar as suas experiências, explica o Guardian. Carlo Pinto, o investigador que lidera o caso, diz suspeita que podem haver "centenas" de pessoas ainda "sob a influência da seita".

Estas mesmas pessoas explicaram que a estrutura alegava que a dieta a que obrigava as pessoas tinha propriedades milagrosas, sendo capaz de curar doenças como o HIV, o cancro ou a diabetes.

Outras das regras proibiam as mulheres de usar saias curtas, maquilhagem, ou até que se lavassem durante a menstruação. Alegadamente, era um costume sair da cama pelo lado direito, e apenas permitido cortar as unhas e o cabelo em dias que não fossem terça ou quinta-feira.

Também seria proibido rir em demasia, usar a Internet e ir ao ginásio. Aos homens era dito que as mulheres que os deixavam eram muito parecidas com prostitutas.

"As regras apareciam com o tempo. Mario Pianesi era carismático e as pessoas que estavam doentes pediam a ajuda dele através de comida. Depois começámos a procurar conselhos para todos os aspetos das nossas vidas, com o passar do tempo, perdíamos poder e ele ganhava-o. Acreditávamos que éramos incapazes de gerir as nossas vidas", afirmou Vanda Secondino, que se envolveu com o grupo em 1989 depois de participar num dos primeiros campos de férias do grupos.

Mario Pianesi é muito conhecido em Itália, onde possui um império ligado à alimentação macrobiótica, com restaurantes e centros espalhados em várias regiões do país. A dieta que criou, baseada no regime alimentar defendido pelo filósofo japonês Georges Ohsawa, chegou a ser mencionada em vários jornais científicos. Segundo o Guardian, "é tão popular que se tornou cidadão honorário em 12 cidades em Itália e no mundo".

Em 2016, Mario Pianesi e a mulher tiveram uma audição privada com o Papa Francisco, depois de assistirem a uma missa papal.