Deputado é definido por alguns como um "honorável do século XVIII". É contra o aborto e a favor de um hard brexit

Jacob Rees-Mogg pode ser um desconhecido fora do Reino Unido, mas a sua popularidade não tem parado de crescer dentro de portas no último ano, sendo agora apontado como o segundo favorito para os britânicos (a seguir a Boris Johnson) para suceder a Theresa May à frente do governo e dos conservadores, diz uma sondagem do The Independent publicada há menos de uma semana.

O deputado conservador, de 48 anos, é o menino querido da ala mais conservadora do partido, sendo mesmo apelidado por alguns dos seus colegas de bancada na Câmara dos Comuns como "membro honorável do século XVIII", devido à sua maneira de ser antiquada. Os seus apoiantes gostam de usar a expressão Moggmentum e até existe um grupo chamado de Prontos para Rees-Mogg. Muitas das suas opiniões são influenciadas pelo facto de ser um católico devoto - é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o aborto em qualquer circunstância. No início do mês, um discurso que estava a dar na Universidade do Oeste de Inglaterra foi interrompido por manifestantes que o causaram de ser racista e intolerante, tendo o episódio acabado em violência. Depois do incidente, o grupo de extrema-direita Britain First prometeu defendê-lo de manifestantes antifascistas.

O seu protagonismo tem ganho uma dimensão ao assumir a liderança das críticas dos defensores do brexit contra Theresa May pela forma como a primeira-ministra está a liderar todo o processo, tendo Rees-Mogg já dito que a líder conservadora "falhou" neste projeto. Sobre May também já afirmou que esta parece não estar a "divertir-se" no seu cargo e classificou de "triste" a sua campanha para as eleições de 2017, nas quais os conservadores perderam a maioria absoluta.

Defensor de um hard brexit, foi eleito recentemente presidente do European Research Group, um poderoso grupo de deputados conservadores eurocéticos, e tem também lugar na comissão para o brexit da Câmara dos Comuns.

Esta senda de ataques ao governo teve mais um episódio na semana passada quando Jacob Rees-Mogg foi ao número 10 de Downing Street, a residência oficial da primeira-ministra britânica, entregar uma petição do jornal Daily Express, e assinada por mais de 100 mil leitores, que pede ao governo para "pôr fim à loucura da ajuda externa". A entrega foi feita à mesma hora que May presidia a uma reunião do seu governo sobre o brexit.

Rees-Mogg não é alheio ao facto de o seu nome ser falado como um potencial primeiro-ministro - além das sondagens favoráveis, é também o preferido das casas de apostas -, mas já classificou de "muito difícil" essa possibilidade por causa da sua preenchida vida pessoal, mas até agora não disse que não.

Oriundo de uma família rica, Jacob Rees-Mogg é casado com Helena de Chair, filha de aristocratas. Têm seis filhos (cinco rapazes e uma rapariga) entre os nove anos e os sete meses, tendo ganho a fama de lhes dar nomes peculiares - o mais novo, por exemplo, chama-se Sixtus Dominic Boniface Christopher. Estima-se que o casal tenha uma fortuna que ronda os 100 milhões de libras (113 milhões de euros).

No ano passado, Helena confessou que o sonho do marido era chegar a uma dúzia, mas o deputado admitiu recentemente ao Mirror que seis parece ser a conta certa, pois a mulher diz já ter "cumprido o seu dever". "Eu adoro ter muitos filhos, temos o máximo que podemos, mas a Helena faz todo o trabalho duro e penso que ficaremos pelos seis", explicou, acrescentando que tal prole é igualmente um "trabalho muito duro para a ama".

E esta ama não é uma pessoa qualquer contratada para tomar conta dos filhos. Veronica Crook é na verdade a ama de Jacob Rees-Mogg e trabalha para a família há mais de meio século. O seu papel é de tal forma especial que o deputado levou-a consigo na campanha para as eleições gerais de 1997, tinha o conservador 27 anos.