Lisboa

Anthony Bourdain foi aos fados com António Lobo Antunes e Carminho, ouviu os Dead Combo e conversou com os chefs Henrique Sá Pessoa, José Avillez e Lubomir Stanisic, cujos restaurantes visitou. Foi em 2011, para o programa No Reservations, num episódio que seria transmitido em 2012. Do marisco no Ramiro à bifana ou à ginja do Rossio, recorde o périplo de Bourdain.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Açores

Bourdain visitou os Açores, de onde vem uma forte comunidade emigrante nos Estados Unidos, em 2009 para a quinta temporada do programa No Reservations. Em São Miguel, onde Bourdain destacou as diferenças entre o arquipélago e o continente, o chef assistiu à ordenha de cabras, provou chá Gorreana, comeu em casa de emigrantes e, claro, provou o cozido das Furnas.

Porto

O chef voltou ao Porto em 2017, 15 anos depois da sua primeira visita, onde presenciou uma matança de porco em Celorico de Basto, levado pelo amigo português José Meireles, para quem chegou a trabalhar. Foi para a nona temporada de Parts Unknown que, em 2017, Bourdain passou pelas peixeiras do mercado portuense e visitou restaurantes como A Cozinha do Martinho, onde provou as tradicionais tripas. O norte-americano visitou ainda a zona de pescadores de Lordelo do Ouro, onde terá experimentado lampreia.