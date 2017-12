Pub

Uma semana após as eleições presidenciais, ainda não há resultados definitivos nas Honduras

Uma semana após as eleições presidenciais, ainda não há resultados definitivos nas Honduras, apesar de tanto Juan Orlando Hernández (que tenta a reeleição) como o opositor Salvador Nasralla se terem proclamado vencedores. Pelo menos sete pessoas morreram e 20 ficaram feridas nos protestos dos últimos dias, com a oposição a denunciar a existência de fraude eleitoral. O governo decretou na sexta-feira o estado de emergência durante dez dias, assim como o recolher obrigatório, entre as 18.00 e as 06.00, com o objetivo de travar a violência.

“Assumimos o compromisso de que isto devia ser feito em paz, com segurança de todos e os mecanismos que a lei hondurenha estabelece para o escrutínio dos votos”, disse o presidente na sexta-feira.“O meu apelo é que cumpramos o prometido”, acrescentou. Nasralla considera que a suspensão da liberdade de circulação é mais uma tentativa do governo de manipular a eleição. “Isto é uma injustiça para com o povo que está a protestar nas ruas”, escreveu no Facebook. “As pessoas que estão a fazer vandalismo não são da Aliança da Oposição, são os do governo que estão a fazer isso, são operacionais do governo para semear o pânico”, acrescentou.

As sondagens prévias ao escrutínio davam a vitória folgada ao presidente, que graças a uma decisão do Supremo Tribunal foi autorizado a recandidatar-se. Há oito anos, a tentativa do então presidente Manuel Zelaya de alterar a constituição para permitir a reeleição desencadeou um golpe de Estado.

Hernández, do Partido Nacional (direita), tinha a seu favor o facto de ter conseguido diminuir a violência no país e melhorar a economia. O seu principal adversário, a mais de 15 pontos de distância nas sondagens, era Nasralla, da Aliança da Oposição contra a Ditadura (que inclui partidos de esquerda e de centro). O ex-apresentador de televisão, apoiado por Zelaya, sempre denunciou a candidatura de Hernández como ilegal e prometia ficar atento à contagem dos votos.

Os primeiros resultados oficiais conhecidos na segunda-feira, referentes à contagem de 60% das urnas, davam uma vantagem de quase cinco pontos percentuais a Nasralla. Mas, a meio da semana, o Supremo Tribunal Eleitoral (STE) já dava Hernández à frente, por pouco mais de um ponto - os últimos dados, com 94,35% das urnas contabilizadas, davam 42,92% para Hernández e 41,42% para Nasralla. Rebentaram então os protestos, com Nasralla a pedir na quarta-feira aos seus apoiantes para saírem à rua para “defender de forma pacífica” a sua vitória e denunciar a existência de fraude eleitoral. Mas as manifestações rapidamente se tornaram violentas, com registo de confrontos entre os manifestantes e a polícia, que já terão resultado em pelo menos sete mortos, segundo os media locais. A polícia desmente. “Dizem que há mortos, mas não foram reconhecidos pelas autoridades públicas”, disse Jair Meza, porta-voz da polícia hondurenha, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

O STE tinha previsto anunciar o vencedor das eleições na sexta-feira, após a recontagem de cerca de mil urnas de voto frente aos representantes dos partidos. Isso significava que a vantagem de 46 586 votos, que tinha o presidente Hernández, ainda podia ser revertida. Contudo, a aliança que apoia Nasralla, defende a recontagem de mais de cinco mil urnas, alegando que há diferenças entre os resultados que estão a ser anunciados pelo STE e aqueles que os seus observadores estão a relatar. Por isso, não enviou representantes para a recontagem oficial, razão pela qual foi adiada a divulgação do resultado.