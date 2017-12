Pub

Percentagem pedida pelas Finanças espanholas quase arruinou o vencedor de um grande prémio

Víctor Brun é um homem com muita sorte, mas ainda com mais azar. Vencedor de um "cabaz de Natal" através de um sorteio, Víctor recebeu dois carros, uma mota, viagens e mais produtos, muitos alimentares, num prémio cujo valor total era de cerca de 360 mil euros.

No entanto o que à partida parecia uma autêntica bênção rapidamente se tornou quase numa tragédia. É que as Finanças espanholas reclamaram um valor correspondente a quase metade do prémio, mais concretamente 46%, a pagar em duas vezes, de acordo com o Víctor, que ligou para um programa de televisão: "El Programa de Ana Rosa" da Telecinco.

A dívida, só em juros, já vai em 160 mil euros, a que se soma uma quantia semelhante relativa aos já referidos 46%. Ou seja, vencer o prémio quase que arruinou a vida de Víctor Brun.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ao mesmo programa disse que tentou devolver o prémio, mas que as autoridades lhe disseram que já era dele e que tinha pagar tudo com o seu dinheiro. Víctor Brun, explica o ABC, devolveu o dinheiro e, ao mesmo tempo, foi obrigado a oferecer vários produtos a amigos e familiares por causa dos prazos de validade.

Tentou vender os carros que recebeu, mas a tentativa saiu-lhe frustrada, uma vez que os stands tinham direito a 20% do valor dos carros por estes já estarem matriculados.

Afirmou ainda que não vai participar em mais sorteios e que não pode pedir créditos aos bancos porque está como devedor nas finanças.