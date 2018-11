Rebelião ou recuo tático? Desafio à liderança de May pode blindá-la durante um ano

Há 20 deputados conservadores que já confirmaram publicamente ter escrito uma carta a declarar ter perdido a confiança na líder do partido, Theresa May, e pedindo que seja submetida a uma moção de censura. São precisas 48 cartas, o equivalente a 15% dos Tories no Parlamento, para que esta votação avance, com os críticos da primeira-ministra a acreditar que o número será alcançado ainda hoje e que o voto decisivo será na próxima terça-feira.

A informação é avançada pelo editor de Política do Telegraph, Christopher Hope.

A rebelião entre os deputados conservadores surgiu depois de ser conhecido o acordo de Brexit negociado por May com Bruxelas, que também causou várias baixas no governo britânico. Mas depois da saída do ministro do Brexit, Dominic Raab, e a do Trabalho e Pensões, Esther McVey, a primeira-ministra pode respirar fundo esta manhã, já que o responsável pela pasta do Ambiente, Michael Gove, anunciou que não vai sair. Também o ministro do Comércio Internacional, Liam Fox, outro defensor do Brexit, saiu em defesa de May. "Tenho confiança total na primeira-ministra."

Mas o procedimento para uma moção de censura a May está em curso, tendo já sido enviadas 20 cartas a Graham Brady, o responsável pelo Comité 1922 (como é conhecido o grupo parlamentar conservador formado por deputados que não têm cargos no governo). A mais proeminente foi a de Jacob Rees-Mogg, que lidera o European Research Group, um grupo de pressão para o Brexit.

Segundo os media britânicos, os whips (nome dado aos responsáveis que garantem a disciplina de voto ou que pressionam para uma votação num determinado sentido) do governo já foram enviados para Westminster para fazer face a uma possível moção de censura.

O jornalista Tom Harwood diz que, num grupo de Whatsapp do European Research Group, já foram dadas como confirmadas as 48 cartas.

O jornalista do The Guardian, Dan Sabbagh, fez o balanço das cartas que já são públicas. Só Brady sabe quantas cartas já foram recebidas, visto que o processo é secreto e pode haver outras missivas que já se encontrem no seu gabinete (podem até ter dado entrada mais cedo, algumas das pessoas que confirmaram ter entregue uma, disseram que já o fizeram há meses ou semanas).

O que se segue?

Caso haja mesmo 48 cartas a expressar a perda de confiança em May, Graham terá que anunciá-lo oficialmente e convocar uma votação entre os deputados conservadores. Algumas fontes dizem que poderia ser já na terça-feira (a última vez que houve uma moção de censura foi quando o partido estava na oposição, em 2003, e a votação ocorreu um dia depois do anúncio de que havia cartas suficientes).

A primeira-ministra, que se tem multiplicado nas explicações sobre o acordo de Brexit dizendo que este é o melhor possível para o Reino Unido, já prometeu lutar contra qualquer desafio à sua liderança.

Para a afastarem da liderança dos Tories (e consequentemente do número 10 de Downing Street), os conservadores precisam do 158 votos para a destituir. Um número que equivale à maioria simples dos atuais 315 deputados.

É aqui que as contas se complicam para Rees-Mogg e os outros rebeldes (ele rejeitou a ideia de rebelião, dizendo que está a usar os instrumentos disponíveis no partido).

Caso May consiga vencer o voto de confiança, ficará blindada durante um ano. Nesse período, não poderá haver outra tentativa para a afastar da liderança do partido. E, na prática, sairá reforçada assim como o seu plano de Brexit.

Daí que alguns conservadores ainda estivessem com dúvidas em avançar para a moção de confiança.

Corrida à liderança

Se May perder, desencadeia uma corrida à liderança, estando impedida de concorrer nessa eleição. O seu sucessor ou sucessora será também chefe do governo, não havendo necessidade de convocar eleições gerais (estas estão previstas apenas para 2022).

Se existirem vários candidatos, existe um voto secreto entre os deputados conservadores. O candidato com menos votos vai saindo a cada votação (que se remete às terças e quintas) até que só restem dois. Esses vão depois a votos entre todos os militantes do partido (especialistas indicam que o processo pode ser rápido, visto que a informação já está toda organizada).

Quando David Cameron decidiu afastar-se da liderança do partido, após o referendo do Brexit de 2016, houve cinco candidatos. A escolha final seria entre Theresa May e a ministra Andrea Leadsom, que recuou antes do voto dos militantes, permitindo que May se tornasse líder sem oposição.