O Sukhoi 25 terá sido atingido na área de Idlib, no norte do país

Um caça russo terá sido abatido por rebeldes na Síriam, avança a agência France Press citando o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). O piloto terá sido capturado.

O Sukhoi 25 terá sido atingido na área de Idlib, no norte do país. O piloto foi detido depois de saltar de paraquedas do aparelho, desconhecendo-se até ao momento a que grupo pertencem os combatentes que o fizeram prisioneiro.

Segundo o Observatório, o avião terá caído perto da localidade de Saraqueb, controlada por fações rebeldes e numa zona que é alvo desde 25 de dezembro de uma ofensiva do regime de Bashar al-Assad, que conta com apoio aéreo russo.

O OSDH indicou que aviões militares e helicópteros lançaram hoje cerca de 50 ataques aéreos contra Idlib que causaram pelo menos cinco mortos em Saraqueb, uma das cidades mais importantes da província.

O conflito civil sírio já provocou, desde 2011, mais de 350 mil mortos, incluindo mais de 100 mil civis, e obrigou milhões a abandonarem as suas casas.

Em atualização