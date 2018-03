Pub

A polícia espanhola começou a desconfiar de Ana Julia pelas atitudes exageradas e o protagonismo que assumiu perante a imprensa. A mulher foi detida no domingo

Ana Julia Quezada, detida no domingo pela morte de Gabriel Cruz, de oito anos, começou a levantar suspeitas da polícia espanhola pelas atitudes que teve em público desde que o menino desapareceu, a 27 de fevereiro. A namorada do pai da criança assumiu

De acordo com o El País, a namorada do pai da crinaça começou a despertar a atenção dos investigadores ao mostrar-se muito afetada com o desaparecimento do menino para logo a seguir aparentar uma "frieza total". Os "comentários gratuitos" que fazia quando ninguém lhe tinha feito qualquer pergunta e as "reações exageradas" perante os media, como os beijos e abraços repentinos que dava ao pai do menino desaparecido também suscitaram apreensão por parte das autoridades, relata o jornal.

Era má, tinha duas caras. No início parecia simpática, mas logo percebemos que o que queria era dinheiro

Além das atitudes da dominicana, de 43 anos, o seu passado em Burgos foi visto à lupa. Aliás, a polícia reabriu o caso da queda mortal de uma das suas filhas, que caiu de uma janela, em 1996. Mas há mais.

Um dos filhos de um empresário de Burgos, com quem Ana Julia teve uma relação, contou ao El Mundo como aquela história também não acabou bem. "Era má, tinha duas caras. No início parecia simpática, mas logo percebemos que o que queria era dinheiro", relatou. Acabou por ser acusada de apropriar-se de grandes quantidades de dinheiro e de joias enquanto o companheiro morria de cancro.

"Convenceu o meu pai a torná-la beneficiária de um seguro de vida de 35 mil euros, levou todas as joias que havia em casa, tirou o dinheiro que existia nas contas bancárias", acusou o filho do empresário, que acabou por falecer. A família ainda contratou advogados para levar o caso à justiça, mas sem sucesso.

Este domingo, foi desvendado o que parece ser mais um capítulo negro na história de Ana Julia. Foi detida quando o corpo do pequeno Gabriel, que estava desaparecido há 12 dias, foi encontrado no seu carro. Os primeiros resultados da autopsia dão conta que o menino foi estrangulado no dia do desaparecimento.

O funeral de Gabriel realizou-se esta terça-feira, com cerca de 3 mil pessoas a prestarem-lhe uma sentida homenagem. "Não estão sós", ouviu-se durante as cerimónias fúnebres, que se realizaram Almería. Marcaram presença a vice-presidente do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, e o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido.

