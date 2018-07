Reaberto Monte Saint-Michel sem buscas conclusivas

O Monte Saint-Michel reabriu ao público. A reabertura acontece sem que as pessoas procuradas pelas autoridades tenham sido localizadas, referiu o presidente do departamento da Mancha (a que pertence o Monte), Jean-Marc Sabathé, ao canal de televisão BFMTV. As buscas foram, no entanto, alargadas.

O histórico Monte Saint-Michel foi encerrado este domingo de manhã devido à presença de um indivíduo suspeito. Reaberto ao início da tarde, não foi esclarecido quantas pessoas são procuradas pelas autoridades e a natureza do incidente que levou à sua evacuação.

Várias testemunhas falaram que um homem estava a ameaçar matar a polícia. Mais de 50 militares e um helicóptero estiveram no local para as operações de busca.

O Monte Saint-Michel é património da Humanidade pela UNESCO e um dos locais mais visitados de França. Recebe três milhões de turistas por ano.