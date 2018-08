RD Congo confirma dois casos de ébola, mais 10 casos suspeitos

A República Democrática do Congo confirmou dois casos de Ébola na cidade de Bikoro, no noroeste do país, e pelo menos mais 10 casos suspeitos, informou o chefe do instituto nacional de investigação biológica, Jean Jack Muyembe.

É a nona vez que há registo de casos de ébola no país que deu nome ao vírus descoberto nos anos 70 do século passado - o nome vem do rio Ébola.

Estes novos casos surgem cerca de um anos após o ultimo surto, no qual oito pessoas foram infetadas e quatro morreram.

Os cientistas acreditam que o ébola é capaz de viajar grandes distâncias, levado por morcegos, que são hospedeiros e não morrem do vírus. è capaz de infetar depois outras espécies, chegando aos humanos através da cadeia alimentar.

O vasto território do Congo, com muitos locais remotos e isolados, dá alguma vantagem às autoridades no combate ao vírus.

Na África Ocidental, um surto de Ébola que terminou há dois anos matou mais de 11 300 pessoas. O surto atravessou áreas mais densamente povoadas da ​​​​​​​Guiné, Serra Leoa e Libéria, antes de finalmente ser contido.