CEMGFA elogia desempenho dos militares portugueses em combate em Bambari

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro, elogiou o desempenho dos militares portugueses que estiveram envolvidos em combate em Bambari, na República Centro-Africana (RCA), na quinta-feira, durante cerca de cinco horas.

"Foi, com grande atenção e orgulho, que acompanhei a vossa brilhante ação militar em Bambari. Quero expressar-vos o meu profundo apreço pela forma competente, abnegada e corajosa como alcançaram os objetivos militares que vos foram atribuídos, contribuindo para devolver a paz e a tranquilidade à população indefesa de Bangui", refere Silva Ribeiro, numa mensagem colocada sexta-feira nas redes sociais. O CEMGFA afirma que se sentia honrado por ter sob o seu comando "uma força de militares tão valorosos, esforçados, determinados e capazes".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na quinta-feira, os militares portugueses na República Centro-Africana estiveram envolvidos em combate em Bambari, cidade a 400 quilómetros da capital, Bangui, para onde foram deslocados recentemente, anunciou o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), em comunicado.

"Os paraquedistas portugueses da 4.ª Força Nacional Destacada, em missão na República Centro-Africana ao serviço das Nações Unidas, foram empenhados esta tarde [de quinta-feira] para uma operação de manutenção da paz, após um ataque violento de um grupo armado no centro da cidade de Bambari", especificou o EMGFA no seu texto.

Estes militares, que integram a missão da ONU no país (MINUSCA, na sigla em inglês), "estiveram cinco horas em combate direto com elementos do grupo armado ex-Seleka UPC (União para a Paz na República Centro-Africana), com o objetivo de proteger civis e restabelecer a paz, entrepondo-se entre o grupo opositor e a população civil indefesa". O texto do EMGFA salientava também que os militares portugueses se encontravam "todos em segurança".

O grupo armado mencionado recorreu, na sua ofensiva, a "armamento pesado, em demonstração de capacidade de controlo do comércio local, colocando civis no fogo cruzado durante o confronto com as Forças Armadas centro-africanas (FACA)", segundo o EMGFA. O EMGFA divulgou também um vídeo com imagens de combates das forças portuguesas em Bambari, que ocorreram em novembro de 2018.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por vários grupos juntos na designada Séléka (que significa coligação na língua franca local), o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O conflito neste país, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

O Governo do Presidente, Faustin-Archange Touadéra, um antigo primeiro-ministro que venceu as presidenciais de 2016, controla cerca de um quinto do território. O resto é dividido por 18 milícias que, na sua maioria, procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Portugal participa na Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), desde o início de 2017, com uma companhia de tropas especiais, a operar como Força de Reação Rápida. A MINUSCA é comandada pelo tenente-general senegalês Balla Keita, que já classificou as forças portuguesas como os seus 'Ronaldos'.

"Ronaldo é o melhor jogador do mundo e quando as nossas tropas são classificadas de 'Ronaldos' isso tem uma leitura muito clara. Sentimos orgulho pela forma como o seu trabalho é reconhecido", disse o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, à agência Lusa.

Portugal tem 230 militares empenhados em missões na RCA, dos quais 180 na MINUSCA - uma companhia de paraquedistas e elementos de ligação - e 50 na Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA). A importância da participação portuguesa é ainda salientada pelo facto de o 2.º comandante da MINUSCA ser o general Marco Serronha e o comandante da EUMT-RCA ser outro oficial general português, o brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio.