Rato com excesso de peso fica preso na tampa do esgoto. Os bombeiros foram salvá-lo

A cidade alemã de Bensheim, foi palco de uma operação de resgate que juntou várias agências. Em perigo, preso numa tampa de esgoto, estava um rato... com claro excesso de peso.

Entre as várias agências, que vieram em socorro do roedor, contavam-se os bombeiros voluntários de Auerbach, assim como uma equipa de resgate animal de Rhein Neckar. No total foram reunidos oito socorristas que, juntos, conseguiram levantar a tampa de esgoto e puxar o rato, segundo o jornal britânico The Guardian

"O rato tinha bastante gordura acumulada do inverno e ficou preso pelos quadris," justificou Michael Sehr, um dos membros da equipa de resgate, à agência noticiosa alemã DPA. "Mesmo os animais que são odiados por muitas pessoas merecem respeito," defendeu Sehr.

Rato gordo a ser resgatado pelos bombeiros voluntários © REUTERS

As fotografias do animal mostravam o seu torso entalado numa tampa de esgoto, tendo ficado com os quadris presos ao tentar sair para a superfície.

Os bombeiros garantiram que o rato escapou ileso. "O animal foi subsequentemente libertado na natureza. A operação do corpo de bombeiros só ficou concluída após uns bons 25 minutos," disse o departamento dos bombeiros de Auerbach.