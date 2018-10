Rapaz de 10 anos ligou para o número de emergência para pedir ajuda com os TPC

Uma criança de 10 anos no estado norte-americano do Colorado telefonou para o número de emergência nacional (911) para pedir ajudar com uma conta de dividir que lhe tinha sido pedida como trabalho de casa, conta ABC News. As autoridades ajudaram o rapaz a resolver o problema matemático e agora divulgaram a chamada.

"Desde cedo que as crianças são ensinadas a telefonar para a polícia se precisarem de ajuda. Este não é o tipo de problemas com que normalmente lidamos, mas estamos contentes por termos sido capazes de ajudar a resolvê-lo", escreveu a polícia de Fort Collins na sua conta de Facebook.

Quando o agente atendeu a chamada, no passado mês de abril, ouviu do outro lado da linha: "Olá. Isto não é uma emergência, mas eu tenho 10 anos e estou a fazer os meus trabalhos de casa de matemática agora e não consigo descobrir quanto é 71 a dividir por 3,052". Afinal, a conta não era bem assim, mas o polícia conseguiu entender o que estava em causa e resolver o problema.

Não é o primeiro caso de alguém que recorre à linha de emergência com algo que não é urgente, explicou a porta-voz da polícia Kate Kimble à ABC News. "Muitas vezes aproveitamos a oportunidade para os educar sobre as razões certas e erradas para ligar para o 911", referiu.