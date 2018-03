Pub

Adolescente vive na Suíça com os pais. Foi intercetada no aeroporto de Sidney depois de uma viagem para se encontrar com rapaz que conheceu online

Uma rapariga portuguesa de quinze anos, residente na Suíça e dada como desaparecida desde o início da semana, foi intercetada pela polícia australiana no Aeroporto de Sidney quando tentava entrar naquele país, revela o JN.

A menor terá viajado para se encontrar com um adolescente que conheceu através da Internet e ao qual tinha prometido uma visita. Com o passaporte e dinheiro, a rapariga conseguiu iludir as autoridades e viajar sozinha. De acordo com a notícia daquele jornal, não seguiu diretamente para Sidney, tendo passado por pelo menos mais um país.

A rapariga está agora à guarda das autoridades da Austrália até que os pais cheguem a Sidney.