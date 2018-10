Rapariga de oito anos encontra espada com 1500 anos em lago sueco

Uma rapariga de oito anos encontrou uma espada da pré-viking enquanto nadava num lago no condado de Jonkoping, a sudoeste de Estocolmo, na Suécia.

De acordo com a BBC, a primeira datação da espada apontava para mil anos, mas os investigadores do museu do condado de Jonkoping afirmam que poderá ter 1500.

Em comunicado, o museu explicou que "a espada mede 85 centímetros de comprimento e está excepcionalmente bem preservada". Análises preliminares estimam que ela pertença à Idade do Ferro.

"Não é todos os dias que se encontra uma espada num lago", explicou Mikael Nordstrom, do museu local, citado pelo órgão de comunicação social britânico.

O achado terá sido possível devido à descida do nível as águas do lago, consequência de uma seca na zona.

"Senti uma coisa na água e peguei nela. Percebi que era um cabo e fui ter com o meu pai porque achei que era uma espada", explicou Saga Vanecek, a rapariga que encontrou a espada, a uma estação de rádio sueca.

Apenas depois de um amigo do pai ter visto a espada é que se deduziu que fosse um objeto bastante antigo.

O museu onde o achado está a ser estudado diz que está em muito bom estado.