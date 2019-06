Rap de avozinhas japonesas dá boas-vindas aos líderes mundiais no G20

Têm uma média de idades de 66 anos, ostentam roupas coloridas, cantam e dançam sorridentes num vídeo que dá as boas-vindas aos líderes mundiais que esta sexta-feira e sábado estão em Osaka, no Japão, para a cimeira do G20.

O Oba Funk Osaka [em inglês] é o "rap das avozinhas" que dá a conhecer a cidade que recebe a cimeira mundial e que já se tornou viral nas redes sociais. Este é o single mais recente do grupo de música pop conhecido por Obachaaan, formado em 2011 - Obachan significa avó. O divertido rap foi agora lançado no âmbito da cimeira que reúne os chefes de Estado e de governo das maiores economias do mundo.

© YouTube

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Vamos conversar", "o que se passa?" ou Osaka "é a cidade mais divertida do mundo" são algumas das frases que se ouve no videoclipe. As sete "avozinhas" japonesas cantam e fazem coreografias pelas ruas da cidade, ostentam roupas coloridas, com destaque para o padrão animal estampado nas t-shirts e joias chamativas, e garantem que os habitantes locais "são as pessoas mais divertidas do mundo".

"Esperamos que as pessoas em todo o mundo fiquem cheias de energia depois de assistirem ao vídeo", deseja Eiko Funai, de 71 anos, um dos elementos do grupo, ao jornal Japan Today. Em poucos dias, o videoclipe já teve mais de 96 mil visualizações.

"É um pouco difícil cantar em inglês. Mas nossos produtores escrevem para nos mostrar como pronunciar a letra em inglês e nós pronunciamos exatamente como eles nos escreveram. Acho que nos saímos bem", acrescentou Funai.