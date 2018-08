Crise política. Rajoy já não vai a Kiev ver a final da Champions

Sánchez já não vai ao Congresso do PS na Batalha

A guerra política está de regresso a Espanha e levou o primeiro-ministro Mariano Rajoy a cancelar a sua ida amanhã a Kiev, na Ucrânia, para ver a final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Liverpool.

A decisão de Rajoy foi conhecida depois de o líder do PSOE, Pedro Sánchez, ter anunciado a intenção de apresentar uma moção de censura contra o governo do Partido Popular.

O anúncio prende-se com a sentença, conhecida na quinta-feira, do chamado caso Gürtel. Além de pesadas penas de prisão para 29 dos acusados, entre os quais o ex-tesoureiro do PP, o partido de Rajoy foi multado em 245 mil euros.

Também o líder do PSOE cancelou a vinda ao Congresso do PS, prevista para este sábado. Pedro Sánchez invocou razões de agenda para o cancelamento, mas este surgiu depois do anúncio de que iria apresentar uma moção de censura ao governo de Rajoy.