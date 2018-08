Rajoy "disponível para falar" com Torra "dentro da lei"

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse ontem "estar disponível para falar" sempre "dentro da lei" com o novo presidente da Generalitat, Quim Torra, que pouco antes o tinha desafiado a dizer "o dia e a hora" para um encontro. O desafio foi lançado em Berlim, numa conferência de imprensa conjunta com o antecessor Carles Puigdemont, que considera o "presidente legítimo da Catalunha". Ambos exigem que o governo espanhol acabe com a aplicação do artigo 155.º da Constituição espanhola, que suspendeu a autonomia após a declaração de independência, e levante o controlo sobre as finanças catalãs.

"Claro que vou receber o presidente da Generalitat se ele me pedir", disse Rajoy, explicando que "nunca" recusou encontrar-se com o líder de qualquer comunidade autónoma, mesmo com Puigdemont com quem "o diálogo não foi fácil". O primeiro-ministro afirmou estar "disponível para falar" com Torra, considerando uma reunião "positiva". Mas também avisou que qualquer diálogo tem que ocorrer dentro da lei: "Na Catalunha só pode haver um único presidente, uma única legalidade e instituições, que são as previstas na Constituição e no Estado de Autonomia. Não houve independência, nem vai haver."

Não houve independência, nem vai haver

Na conferência de imprensa, Torra insistiu na oferta de diálogo a Rajoy, dizendo que irá escrever-lhe uma carta para que fixe "o dia e a hora" para um encontro "sem condições prévias". Aí, pedirá contudo a recuperação do controlo das finanças da Generalitat, alegando que "se o governo catalão não tem acesso às suas finanças não será autónomo". Foi o delegado do governo espanhol na Catalunha, Enric Millo, que revelou que as contas da Generalitat vão continuar a ser controladas pelo Ministério das Finanças, para evitar que o dinheiro seja usado "para cometer ilegalidades". Ainda antes da aplicação do artigo 155.º, o governo catalão já tinha que mostrar as suas contas a Madrid.

Ontem, Rajoy confirmou essa informação após reunir-se com o líder socialista, Pedro Sánchez. Os dois concordaram que haverá "uma resposta proporcional na defesa da legalidade constitucional e do estatuto frente a qualquer eventual desafio". O líder do Ciudadanos, Albert Rivera, não concorda com o fim da aplicação do 155.º e deverá dizê-lo pessoalmente a Rajoy, amanhã.

Puigdemont, que aguarda em Berlim a decisão sobre a extradição, pediu a Rajoy que "aceite a oferta para iniciar conversações" e encontrar "uma solução política para este conflito, que é impossível resolver nos tribunais". E acrescentou: "Abrimos um período em que estamos a baixar o tom, agora a bola está no telhado do governo espanhol."

Torra disse que se via como "um presidente custódio", que está no cargo apenas à espera que o "presidente legítimo" possa regressar. O independentista de 55 anos, que se estreou na política quando foi eleito a 21 de dezembro para o Parlamento catalão, deixou também claro que com o fim do artigo 155.º "todos os consellers que queiram voltar têm todo o direito" a fazê-lo.

Formação do governo

Vários antigos membros do governo de Puigdemont, que foram demitidos quando o governo espanhol assumiu o controlo, já indicaram que não estão disponíveis. Os deputados da Esquerda Republicana da Catalunha Oriol Junqueras e Raül Romeva e a ex-deputada Dolors Bassa, os três detidos, já disseram preferir "ajudar desde fora" assegurando que querem que os sucessores "tenham as mãos livres na nova etapa". O mesmo indicou a ex-deputada exilada Meritxell Serret, assim como Carles Mundó, que renunciou a cargos políticos.

A formação do novo governo "para todos os catalães" só será conhecida após a tomada de posse de Torra - que será hoje ou amanhã. No primeiro compromisso desde que foi eleito, o líder catalão viajou para Berlim para prestar homenagem a Puigdemont. "Era importante que a minha primeira viagem fosse aqui, em Berlim, mas também é que a segunda visita seja a todos os presos políticos, pessoas que só cumpriram com o que o povo da Catalunha lhes pediu", afirmou.