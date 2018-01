Pub

Primeiro-ministro espanhol avisa que o artigo 155.º continua em vigor. Novo presidente catalão tem de ser investido até ao dia 31

Se Carles Puigdemont, que vive atualmente na Bélgica, pensar em tomar posse à distância como presidente do governo catalão, "o artigo 155.º continuará em vigor".

O aviso foi ontem deixado pelo primeiro-ministro espanhol e líder do PP, Mariano Rajoy, referindo-se ao favorito da maioria independentista catalã à investidura como presidente da Generalitat, que deverá acontecer até dia 31.

Apesar de o mandato de captura europeu de que era alvo ter sido anulado pela justiça, assim que regressar a território espanhol, Puigdemont deverá ser preso. É acusado de rebelião, sedição e peculato por causa da organização do referendo ilegal sobre a independência da Catalunha no dia 1 de outubro.

Numa reunião com a direção nacional do seu partido, para fazer o balanço de um ano intenso para o governo e para o PP, Rajoy disse: "O que tivemos de fazer foi qualquer coisa menos trivial, pois tivemos de depor um governo que foi democraticamente eleito e tivemos de dissolver um Parlamento."

O chefe do governo espanhol avisou que não será tolerada qualquer manobra para que alguém tome posse sem estar presente no Parlamento catalão (que será constituído amanhã). "Um presidente deve comparecer perante a câmara para pedir o voto e para se submeter ao controlo dos deputados", declarou ontem Rajoy, avisando que, para o seu governo, não há margem para uma tomada de posse de um presidente à distância, através de delegação ou "de outra qualquer armadilha". O dirigente popular sublinhou: "O artigo 155.º continuará em vigor. O decreto aprovado pelo Senado diz que o artigo continuará em vigor até que tome posse um novo presidente."

Citado pelos media espanhóis ao final da tarde de ontem, um relatório de juristas do Parlamento catalão diz que é imprescindível a presença do novo presidente da Generalitat no Parlamento para que possa tomar posse. O mesmo relatório opõe-se a que sejam delegados os votos dos membros do anterior governo catalão que se encontram na Bélgica, entre os quais Carles Puigdemont

Além desta notícia, Puigdemont teve de enfrentar, à distância, uma outra não menos desagradável: um tribunal de Barcelona considerou que o seu antigo partido, a Convergência Democrática da Catalunha, foi financiado ilegalmente e tem de devolver 6,6 milhões de euros.

A Convergência deu recentemente lugar ao Partido Democrata Europeu Catalão (PDeCAT), que é também o de Puigdemont. Na semana passada, o antigo presidente catalão e antigo líder da Convergência Artur Mas decidiu abandonar o PDeCAT e alguns dos seus críticos atribuíram a decisão às implicações neste caso judicial.

Quanto a quem será investido presidente da Catalunha, uma sondagem GAD3 para o ABC revelou ontem que a maioria dos espanhóis não acreditam que seja Puigdemont ou Oriol Junqueras, líder da Esquerda Republicana da Catalunha, que se encontra preso. 72% dos inquiridos acreditam num candidato diferente, 15,3% preferem Junqueras, 9,1% apostam em Puigdemont.