O príncipe Harry continua a dar que falar pelos motivos mais inusitados. Recentemente, o marido de Meghan Markle resolveu fazer uma piada sobre a rainha Isabel II, apesar de ser bastante protetor em relação à sua avó.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph , Harry participou num documentário sobre a família real britânica, no qual falou sobre a monarca. O sexto herdeiro da linha de sucessão ao trono britânico pode ser visto a conversar com um grupo de visitantes no palácio que participavam num programa de hospitalidade iniciado pela rainha.

"Vocês já passaram mais tempo no palácio do que eu - e só estiveram aqui duas semanas. Já esbarraram com a rainha? Se por acaso esbarrarem com ela no corredor não entrem em pânico. Eu sei que vão entrar. Todos nós entramos!", disse o príncipe Harry, em tom de brincadeira.

Claudine Jeffrey é uma das participantes desta iniciativa. Veio de Antígua, nas Caraíbas, para colaborar com o Palácio de Buckingham.

"É um lugar divertido para trabalhar. Eu digo que é uma aventura diária porque todos os dias há sempre alguma cosia de diferente. Nunca se vai compreender que se está a fazer a mesma coisa, portanto, isso é realmente fantástico, porque eu gosto de desafios e eu não gosto de me aborrecer. Descobrir-me a mim própria no Palácio de Buckingham vai para além da minha imaginação", disse.

"Vocês já passaram mais tempo no palácio do que eu. Já esbarraram com a rainha? Se por acaso esbarrarem com ela no corredor não entrem em pânico", disse Harry.

A série de dois documentários intitula-se Queen of the World , e mostra aos espetadores o quotidiano da família real britânica. Estreia no próximo dia 25 de setembro, pelas 21 horas, no canal de televisão britânico ITV.

"Os nossos académicos das Caraíbas são oito jovens fabulosos. Isto foi uma tentativa de nos aproximarmos e ver o que podemos fazer para envolver particularmente a região, portanto, isso é muito, muito especial", disse Anthony Johnstone-Burt, mestre da Casa Real.