Pacote que levou a evacuação de rádio em Washington era inofensivo

Tudo Ok com a estação de rádio de Washington, a WMAL. Depois de informar que recebeu, esta quinta-feira, um pacote suspeito e ter decidido evacuar o edifício, a WMAL informou que não se tratava de nenhum envelope-bomba e que as pessoas já começaram a voltar aos postos de trabalho.

De acordo com o Washington Post, que cita fonte policial, "não foi encontrado material perigoso no local".

Horas antes, um edifício do Congresso, o Cannon House Office Building, também foi evacuado depois de ter soado um alarme. Neste caso, as autoridades descartaram a presença de qualquer ameaça e o edifício reabriu pouco depois.

O caso não terá assim a ver com os dez casos de cartas-bombas enviadas a políticos democratas e críticos do presidente dos EUA, Donald Trump.

Desde quarta-feira, que foram intercetadas algumas encomendas com engenhos explosivos, que tinham como destinatários o antigo presidente norte-americano Barack Obama, a ex-candidata à Casa Branca Hillary Clinton e a cadeia de televisão CNN. Já esta quinta-feira, foram intercetados mais dois pacotes suspeitos, um dirigido a Joe Biden e um outro a Robert de Niro, crítico do presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo a polícia federal norte-americana (FBI) os dispositivos improvisados eram todos semelhantes - pedaços de cano bem selados com material explosivo no interior. As autoridades adiantam que todos tinham como morada de remetente a de uma eleita democrata da Florida, perto do gabinete da qual também foi encontrado um pacote suspeito.