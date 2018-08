Quer ler o mesmo que Obama? Ex-presidente divulgou o que vai ler este verão

O ex-presidente dos EUA é também um criador de tendências. Talvez por isso, e com esperança de encorajar alguns seguidores a serem leitores mais assíduos, Barack Obama divulgou no Facebook a lista de livros que o vão acompanhar neste verão.

As cinco escolhas vão ser a sua companhia para "quando as coisas desaceleram um pouco, seja nas férias com a família ou apenas numa tarde tranquila".

Na mesma publicação, Obama diz que se deixou absorver por novos romances, revisitou um clássico antigo e reafirmou a fé na capacidade de avançar quando se procura a verdade.

Aqui fica a lista, que não inclui nenhum livro editado em português.

'Educated' de Tata Westover. "Um notável livro de memórias de uma jovem mulher criada numa família de sobreviventes em Idaho, que se esforça para estudar enquanto ainda demonstra uma grande compreensão e amor pelo mundo que deixa para trás", escreveu Barack Obama.

'Warlight' de Michael Ondaatje. Segundo o ex-presidente dos EUA, é "uma meditação sobre os efeitos prolongados da guerra na família".

'A House for Mr Biswas' de V.S. Naipaul. Lembrando a recente morte do autor, Obama diz que se trata do "primeiro grande romance do Prémio Nobel sobre crescer em Trindade e o desafio da identidade pós-colonial".

'An American Marriage' de Tayari Jones. É, segundo Obama, "um retrato comovente dos efeitos de uma condenação injusta num jovem casal afro-americano".

'Factfulness' de Hans Rosling. De "um notável especialista internacional em saúde pública", é um livro promissor "sobre o potencial para o progresso humano quando trabalhamos com factos e não com os nossos preconceitos".