Jovem de 28 anos tinha casamento marcado com empresário turco e deveria suceder ao pai à frente dos negócios

Mina Basaran e as sete amigas voaram para o Dubai para celebrar a sua despedida de solteira a bordo de um Bombardier C600, um avião da companhia do pai, o milionário Huseyin Basaran. A aeronave despenhou-se no Irão.

A socialite estava noiva desde outubro do empresário Murat Gezer, ligado à empresa Met Baski Sistemler. Deveriam casar-se no dia 14 de abril no Palácio de Ciragan, um antigo palácio imperial do lado europeu do Bósforo, que é atualmente um hotel de luxo.

Nascida em 1990, Mina Basaran pertencia ao conselho de administração da Basaran Yatirim Holding, desde 2013. Descreviam-na como "ambiciosa e talentosa". Estudou Administração de Empresas na Universidade de Koc, na Turquia, e fez um mestrado em Londres. Era presença habitual nas páginas da Vogue turca. Era a mais velha dos dois filhos de Huseyin Basaran e estava na calha para suceder ao pai à frente dos negócios, segundo a Associated Press.

Huseyin Basaran, que foi presidente do clube de futebol Trabzonspor, é, ele próprio, a terceira geração da família à frente desta empresa com 80 anos. A história do grupo começa no processamento de avelã em Trabzon, no nordeste da Turquia, e expandiu-se, hoje, a sectores tão distintos como o mercado financeiro, turismo, aviação, iates, cimento, energia e construção. Entre estes projetos está uma série de apartamentos de luxo no lado asiático de Istambul batizados "Mina Towers", em homenagem à filha.

No avião da Holding Basaran seguiam sete amigas de Mina Basaran, quase todas ligadas à moda (segundo o The National dos Emirados Árabes Unidos): Liana Hananel, fundadora da marca de luxo de swimwear Lily and Rose; Zeynep Copskun, filha de Orhan Coskun, proprietário da Toyota Akkoyunlu em Bursa e um dos amigos mais próximos de Huseyin Basaran; Jasmin Baruh Siloni e Asli Izmirli, designers de joias; Ayse And, psicóloga; Sinem Akay, que estudou moda em Itália e trabalhava no sector; e Burcu Urfali, designer de moda e fundadora da marca Bug Uniforms.

Mina Basaran e as amigas voaram da Turquia para o Dubai para a sua despedida de solteira | Direitos Reservados

A última imagem publicada por Mina Basaran no Instagram mostra o grupo de oito raparigas, em roupões e óculos escuros num hotel de luxo no Dubai, o One and Only Royal Mirage, Usavam a hashtag #minasbachelorette.

Mina Basaran foi documentando o fim de semana de despedida de solteira no Instagram. Os seus 58 mil seguidores subiram para 86 700 depois de ser conhecido o acidente, 7000 deixaram comentários.

A bordo seguiam duas mulheres piloto e uma assistente de bordo, que também não sobreviveram. Segundo a imprensa russa, a comandante era Melike Kuvvet, uma das primeiras mulheres piloto da Força Aérea turca. Tinha deixado a aviação militar para trabalhar no sector privado da aviação.

Os destroços e corpos das 11 vítimas foram encontrados junto à zona em que o avião despenhou, em Shahr-e Kord. O acidente aconteceu no domingo, durante uma tempestade de neve. A caixa negra foi encontrada, mas a causa do acidente ainda não foi divulgada.