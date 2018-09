Braço-direito de Macron acusado de conflito de interesses

© Ludovic Marin/Pool via REUTERS

O secretário-geral do Palácio do Eliseu, Alexis Kohler

O secretário-geral do Palácio do Eliseu, Alexis Kohler, foi denunciado na sexta-feira por uma organização anticorrupção que estabeleceu alegadas relações irregulares entre o braço-direito do presidente francês e um armador suíço de origem italiana.

De acordo com o jornal Le Monde e a estação de televisão RTL, a denúncia da organização Anticor foi formalizada na sexta-feira. Esta segunda-feira foi, entretanto, aberto um inquérito judicial a Kohler sobre um eventual conflito de interesses, avança o jornal Le Figaro.

A queixa da Anticor refere-se a supostas incompatibilidades argumentando que Kohler, secretário-geral do Palácio do Eliseu, manteve durante vários anos interesses na empresa Mediterranean Shipping Company (MSC) sendo que presentemente exerce funções como o mais alto responsável da administração presidencial francesa.

Alexis Kohler foi um dos protagonistas das negociações entre a entidade privada e os estaleiros navais franceses de Saint-Nazaire.

O jornal Le Monde acrescenta que a mãe de Kohler é prima de Rafaela Aponte, com quem o marido fundou em 1970 a sociedade naval (MSC) onde o atual secretário-geral do Eliseu trabalhou como diretor financeiro.

A MSC é - nos últimos anos -- o principal cliente dos estaleiros STX de Saint-Nazaire que, apesar de terem sido alvo de resgates financeiros por parte de vários governos de França, podem acabar nas mãos do empresário Fiancantieri, suíço de origem italiana.

Nesta altura coloca-se a questão de saber se Kohler participou nas negociações sobre a transferência de propriedade dos estaleiros e se continua a beneficiar das relações que desempenhou no passado.

A partir de 2010, Kohler trabalhou na Agência de Participações do Estado, para o setor dos transportes, e em virtude das funções que desempenhou representava o acionista público nas reuniões dos conselhos de administração da Renault, Aeroportos de Paris e também na STX (estaleiros de Saint-Nazaire).

Kohler foi diretor de gabinete do Ministério da Economia tutelado por Emmanuel Macron mas, no mesmo período, continuou a participar nas negociações sobre o futuro dos estaleiros STX em Saint-Nazaire

Para a Anticor, "Alexis Kholer não podia ignorar a existência de um conflito de interesses ao representar o Estado francês" numa empresa como a STX quando a "sua própria família era proprietária de um dos principais clientes".

Entre maio de 2012 e março de 2014 foi diretor adjunto do gabinete do então ministro da Economia e Finanças francês, Pierre Moscovici, atual comissário de Assuntos Económicos e Monetários da União Europeia.

Segundo o gabinete da presidência francesa, Kohler informou sempre a hierarquia sobre os vínculos pessoais com a MSC acrescentando que não participou em intervenções no sentido da tomada de decisões

Em agosto de 2016, durante vários meses, passou para o setor privado como diretor financeiro da MSC tendo ocupado um lugar de topo no Palácio do Eliseu após a vitória de Macron nas eleições presidenciais francesas.

O gabinete de Macron também avançou que Kohler "vai providenciar todos os documentos necessários para mostrar que o seu comportamento respeitou o estado de direito em todas as circunstâncias".