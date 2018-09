Queda de viaduto na cidade indiana de Calcutá

Um viaduto desmoronou-se esta terça-feira na populosa cidade indiana de Calcutá, mas no imediato não foram anunciados mortos ou feridos neste acidente, referiu a agência noticiosa Associated Press (AP).

As imagens do local transmitidas pela televisão mostravam uma secção do viaduto, com cerca de 30 metros, que se abateu no solo.

Cerca de meia dúzia de veículos terão sido arrastados pela queda desta estrutura.

A polícia e os bombeiros estavam a usar diversas ferramentas para tentar retirar as pessoas presas nos escombros.

O colapso do viaduto ocorreu na zona de Majerhat, precisou um responsável policial que pediu o anonimato.