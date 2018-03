Pub

O helicóptero transportava 20 passageiros e quatro tripulantes e despenhou-se na quarta-feira a cerca de 230 quilómetros a sul de Dakar

Pelo menos oito passageiros morreram na queda, na quarta-feira à noite, de um helicóptero das Forças Armadas do Senegal, indicaram hoje fontes hospitalares senegalesas.

Segundo as fontes, aos seis passageiros encontrados sem vida juntaram-se mais dois que, já no hospital, não resistiram aos ferimentos, tendo morrido hoje de madrugada num hospital de Kaolack, no sul do Senegal.

O helicóptero transportava 20 passageiros e quatro tripulantes quando se despenhou às 21.30 locais (mesma hora em Portugal) ao largo de Missirah, a cerca de 230 quilómetros a sul de Dakar, segundo a agência France Press.

As razões do despenhamento do aparelho, que voava de Ziguinchor (sul e capital da província senegalesa de Casamança) para Dakar, estão a ser investigadas, na sequência da ordem de abertura de um inquérito determinado pelo Presidente senegalês, Macky Sall.