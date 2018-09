Queda de autocarro no norte da Índia causa 16 mortos e 16 feridos

Dezasseis pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas hoje quando um autocarro caiu num desfiladeiro na zona de Caxemira controlada pela Índia, indicou a polícia.

O oficial da polícia Rajinder Gupta disse que o acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controlo do autocarro numa curva acentuada na estrada dos Himalaias.

Gupta adiantou que os feridos foram retirados do desfiladeiro com mil metros e que os 11 gravemente feridos foram transportados de helicóptero para o hospital.

A zona do acidente está a 217 quilómetros a sudeste de Srinagar, a principal cidade da região.

Dados da polícia indicam que a Índia tem as estradas mais mortíferas do mundo, com mais de 110.000 mortos por ano.

O cansaço e negligência dos condutores, assim como a má qualidade das estradas e dos veículos são causas frequentes de acidentes rodoviários.