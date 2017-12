Pub

O autocarro, que viajava com 50 pessoas a bordo, era alegadamente conduzido por um jovem de 16 anos

Pelo menos 32 pessoas morreram num acidente de autocarro no Rajastão, no norte da Índia, quando o veículo caiu a um rio, este sábado, informou a polícia local, citada pela BBC. O autocarro despistou-se numa ponte e caiu mais de 30 metros, no rio Banas.

O autocarro, que viajava com 50 pessoas a bordo, era conduzido por um jovem de 16 anos, segundo testemunhas citadas no Hindustan Times. O destino era um templo hindu e maioria das vítimas era do sexo feminino e crianças - muitas terão morrido afogadas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já lamentou o acidente.

Segundo estatísticas citadas pelo mesmo jornal, há um acidente rodoviário a cada quatro minutos na Índia e mais de 110 mil pessoas morrem todos os anos na estrada.