Quatro pessoas morreram num acidente com um autocarro na Finlândia

Um acidente com um autocarro na Finlândia fez, pelo menos, quatro mortos e mais de 20 feridos. De acordo com a agência Associated Press, o autocarro colidiu com outras viaturas, antes de cair de uma ponte para a linha de comboio, no centro do país.

O acidente ocorreu na cidade de Kuopio quando o autocarro não conseguiu travar a tempo e embateu nas outras viaturas que estavam paradas nos semáforos, caindo depois de uma ponte para os carris.

Entre os feridos, dois estão em estado grave.

A empresa ferroviária anunciou que todas as ligações naquele troço foram suspensas e vão ser feitas por autocarro.

As causas do acidente não são conhecidas, mas a polícia admite que se tenha devido a uma falha de travões do autocarro.

Uma testemunha ouvida pela televisão pública finlandesa YLE disse que o autocarro ia a grande velocidade quando embateu nos outros veículos.