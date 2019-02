Quatro mortos em incêndio num prédio no centro de Moscovo

Quatro pessoas morreram domingo à noite num incêndio que deflagrou num prédio residencial do centro de Moscovo, informaram as autoridades locais.

Mais de 40 inquilinos tiveram de abandonar o edifício construído em 1914 e localizado na prestigiada Avenida Nikitski, a poucos metros das principais atrações turísticas da capital russa.

Os bombeiros demoraram cerca de quatro horas a apagar o fogo, que provocou o encerramento, durante a madrugada, de algumas vias da capital russa.

As autoridades lançaram uma investigação para esclarecer as causas do acidente, que, de acordo com as primeiras informações, terá tido origem num curto-circuito no quinto andar do prédio.