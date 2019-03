À medida que o prazo de saída do Reino Unido da União Europeia se aproxima, aumenta a tensão entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, os membros do seu governo, os membros do seu Partido Conservador, os membros dos partidos da oposição e os membros da câmara dos Comuns em geral.

A nível externo, do lado da UE, sobretudo do negociador chefe Michel Barnier e do primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar, May continua a ouvir que o acordo do Brexit, que ela fechou em novembro com a UE27 e que os deputados chumbaram a 15 de janeiro, é o melhor possível, não está aberto a renegociação, nem que seja só no ponto do backstop (mecanismo de salvaguarda para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda após o Brexit).