A descoberta de uma dúzia de ovos na caixa de areia de uma escola primária em Laurieton, na Austrália, está a gerar uma onda de alarme por não se saber se os ovos encontrados pertencem ao dragão de água australiano, ou a uma das espécies de serpentes mais venenosas do mundo: a Pseudonaja Textilis.

Os ovos foram encontrados pelos alunos no recreio e o caso investigado por um grupo de voluntários do grupo F.A.W.N.A. - associação não-governamental de resgate de animais selvagens - no dia 20 de dezembro, segundo o News Australia. Depois de três manhãs, foram retirados da caixa de areia um total de 43 ovos.

Os voluntários, que inicialmente acharam que eram ovos do dragão de água australiano, concluíram que poderiam ser, afinal, ovos de serpente. Em declarações ao The Guardian Australia, um dos voluntários, Rod Miller, referiu que é possível que "sejam ovos da Pseudonaja Textilis, porque [cobras desta espécie] já foram vistas na área e porque quando olhei através do ovo, consegui ver uma serpente bebé às riscas".

Outra voluntária, Yvette Attleir, citada pelo News Australia, afirmou que "mesmo recém-incubadas, as serpentes desta espécie podem ser muito perigosas para os humanos" e que, apesar de o veneno não ser tão potente como numa cobra adulta, "se uma criança fosse mordida, teria de ir rapidamente para o hospital".

As serpentes fêmeas desta espécie não guardam os ninhos depois de porem os ovos e são desde jovens independentes.

Já o especialista Bryan Fry, professor da Universidade de Queensland, que começou por pensar que seriam ovos de serpente, acabou por considerar a probabilidade de se tratar de crias de dragões da água australiano, referiu o The Guardian. Isto pelo número de ovos postos e pelo facto de estarem enterrados na areia.

A associação F.A.W.N.A. escreveu no Facebook que todos os ovos chocaram, à exceção de um, que continha um pequeno embrião cor-de-rosa com a forma de uma minhoca, dois olhos e sem patas.

Os ovos foram retirados da escola.