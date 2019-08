Tem afirmado com insistência que cada vez mais ser uma potência nuclear é um perigo para as próprias potências nucleares. O que é que as fragiliza hoje mais do que no passado, quando o nuclear parecia a arma que garantia a supremacia geopolítica?



É perigoso porque pode ser facilmente revertido em novas vulnerabilidades, dada a corrente situação em termos de novas tecnologias, cibertaques potencIais. Nenhum sistema de mísseis, nenhum sistema de mísseis nucleares, é imune a infiltrações e corre o risco de ficar fora de controlo. E assim quanto mais se possuir armas nucleares, mais vulnerável se fica, mais exposto se fica. Por isso afirmo que aumentar a proliferação é aumentar a insegurança.



Tendo em conta o recente rasgar de tratados do tempo da Guerra Fria pelos Estados Unidos e pela Rússia, parece que os líderes das grandes potências não estão conscientes desses novos riscos?



Estão numa escalada de recusa de tratados e estão numa escalada de testes de mísseis em vez de trabalharem em conjunto. Eu sou favorável ao diálogo e cooperação entre o Ocidente e a Rússia em busca de novos compromissos. Ponham de lado a fricções e trabalhem juntos. Se Estados Unidos e Rússia cooperarem será muito melhor para a segurança de ambos os países e do mundo. Agora temos mísseis em território europeu, colocados pelos Estados Unidos, há mísseis em Kalininegrado, que é Europa, postos pela Rússia. Qual é a realidade hoje? Mais insegurança.



Foi vice-presidente da Comissão Europeia. Agora com o Brexit, a União Europeia passará a ter apenas uma potência nuclear, França, entre os seus membros. Acha possível que em matéria de desarmamento militar a União Europeia possa assumir o papel de liderança que exibe, por exemplo, na questão do combate às alterações climáticas?



A Europa pode e dever ter um papel. Infelizmente, e tendo sido, como disse, vice-presidente da Comissão, sei que a Europa não é tão forte como podia em termos de relações internacionais. Apesar de todos na Europa partilharem da importância da não proliferação nuclear, não estou assim tão certo que a Europa possa assumir a liderança do processo. Mas deveria ser. A Europa tem sido a campeã em termos de uso do soft power. Por que não usar esses instrumentos para promover desnuclearização? É a minha esperança, mas não vejo hoje líderes europeus com força suficiente para liderarem esse processo.

Nursultan Nazarbaiev, presidente do Cazaquistão até 2019





Como vê a opção depois do fim da União Soviética de Nursultan Nazarbaiev de liderar um Cazaquistão independente sem armas nucleares entregando o arsenal no seu território à Rússia? Foi uma decisão pragmática ou foi mesmo uma escolha muito corajosa?



Eu diria que foi ambas as coisas: uma decisão pragmática e corajosa. Ele disse na altura que ou investia nas futuras gerações do seu país, estava a sair da União Soviética, ou gastava dinheiro para manter o arsenal. Seria gastar no nuclear muito dinheiro que podia ser dedicado a investir na prosperidade do Cazaquistão. Também disse que não queria ser um dos campeões do nuclear, a quarta maior potência nuclear do mundo dada a dimensão do arsenal. Nazarbaiev quis unilateralmente mostrar ao mundo que era possível abdicar da tentação da arma nuclear. Foi uma decisão sobretudo visionária. E é isso que é necessário hoje: decisões visionárias.