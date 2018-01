Pub

Comer cápsulas de detergente, filmar e partilhar na internet. O novo desafio viral da web já levou a PSP a lançar um alerta. Pais devem estar atentos

Milhares de jovens estão a pôr a vida em risco, um pouco por todo o mundo, para responder aos desafios que circulam na internet. Enrolam-se em fita-cola para depois se libertarem, bebem excessivamente, desaparecem durante 72 horas sem deixar rasto, cedem a ordens que passam por atos de autolesão e terminam o suicídio. Tudo com o intuito de filmar e publicar online. Depois do jogo da Baleia Azul, que resultou em várias mortes, o desafio da moda surgiu nos Estados Unidos e passa pela ingestão de cápsulas de detergente. Tide Pod Challenge é, segundo os especialistas ouvidos pelo DN, mais um jogo que mostra a influência dos pares, a vontade que os mais novos têm de desafiar o perigo, a dificuldade em refletir sobre as consequências e a necessidade de experimentar adrenalina.

"São fenómenos grupais de procura imediata de prazer, próprios da adolescência, que se juntam a canais que garantem visibilidade nas redes", diz a pedopsiquiatra Ana Vasconcelos. Refere-se, por exemplo, ao prazer de dizer aos outros que fizeram, que participaram. "Nessa fase da vida, os prazeres estão muito misturados. E há também o desafiar o perigo, numa altura em que ainda não existem os canais de prudência que há na idade adulta. Na adolescência, é habitual ir ao limite", afirma a especialista, acrescentando que há tendência para "imitar, sem pensamento reflexivo da consequência das ações".

Por vezes, reconhece Ana Vasconcelos, a adesão a estes desafios está relacionada com o facto de os adolescentes se sentirem "muito fracos ou frágeis e, por isso, procurarem situações em que são heróis e desafiam o perigo". Uma opinião partilhada pela psicóloga Inês Afonso Marques: "A necessidade de experimentar adrenalina ou risco revela alguma vulnerabilidade do ponto de vista emocional."

Segundo a coordenadora da área infantojuvenil da Oficina da Psicologia, "uma pessoa que se sente estável emocionalmente e com boa inteligência emocional não tem necessidade de experimentar emoções fortes". Daí que nem todos os adolescentes estejam disponíveis para desafios que aparentam ser disparatados. Contudo, as razões pelas quais o fazem estão relacionadas com a idade. "A zona do cérebro responsável pelo planeamento de comportamentos, tomada de decisões e planeamento inibitório - o que nos faz travar certos comportamentos - só está desenvolvida por volta dos 20 anos", sublinha Inês Afonso Marques.

Na adolescência, prossegue a psicóloga, "há tendência para a impulsividade, a dificuldade em avaliar consequências e em travar determinado tipo de ações". E há a influência dos pares. "Na passagem da infância para a adolescência aumenta a importância que os pares têm. Estes desafios surgem muitas vezes nos grupos." A isto junta-se, muitas vezes, o facto de os pais estarem "menos disponíveis e informarem e acompanharem pouco".

PSP alerta para fenómeno

No novo desafio que tomou conta das redes sociais os adolescentes filmam-se a cozinhar refeições com cápsulas de detergente ou a pô-las na boca. Um fenómeno bastante perigoso, já que estas são feitas com detergentes altamente concentrados. Nos primeiros 15 dias deste ano foram relatados 39 casos de adolescentes que mastigaram intencionalmente as cápsulas, uma situação que já levou Facebook, Instagram e YouTube a tentar travar a progressão do jogo.

Atenta à nova moda, a PSP lançou um alerta nas redes sociais. Contactada pelo DN, adianta que "até ao momento não foi reportado qualquer caso" em Portugal. Porém, "as autoridades médicas não estão obrigadas a reportar estas situações à polícia, pelo que, caso alguém entre numa urgência por ingestão "inadvertida" de um detergente", é possível que a PSP não tenha conhecimento. Embora seja orientada para os jovens, a polícia diz que a mensagem "procura também ser um alerta a muitos pais que normalmente não estão tão atentos aos fenómenos virais das redes sociais".

Segundo os especialistas ouvidos pelo DN, os pais têm um papel fundamental na prevenção destes comportamentos. Sandra Nascimento, presidente da Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), sugere que os adultos tentem "perceber se os adolescentes têm noção do que podem ser as consequências, pois trata-se de um desafio que pode ser fatal". "É importante que os pais tenham abertura, percebam o que eles sabem sobre o assunto, as consequências e o que pensam que leva outros jovens a alinhar no desafio", destaca.

Inês Afonso Marques diz que a tendência dos pais é para ignorar estes temas, "porque acham que falar sobre eles dá ideias", mas "falar abertamente é uma forma de alertar para tudo o que são riscos". Ressalvando que desconhece o novo desafio, Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, diz que a família deve estar "muito atenta e alerta e ser capaz de criar nas gerações futuras a consciência de que têm de ter autodefesas". Não vale a pena proibir o que faz parte da vida dos adolescentes, frisa, "mas estes têm de perceber o que é tóxico na internet". Isso consegue-se com "diálogo, orientação, reflexão".