Quando a morte de um jornalista russo é fake news da Ucrânia

O jornalista Arkady Babchenko ladeado do chefe das secretas Vassyl Gritsak e do procurador-geral Yuriy Lutsenko

O primeiro-ministro ucraniano acusou na terça-feira à noite a "máquina totalitária russa de não perdoar a honestidade" do jornalista Arkady Babchenko. Pouco antes, fora noticiado que o repórter russo de 41 anos havia sido baleado várias vezes nas costas quando chegou ao seu apartamento em Kiev. Mas a notícia era falsa, forjada pelas autoridades ucranianas.

Ao saber-se do assassínio de Babchenko, o porta-voz da polícia pormenorizou: "A sua mulher estava na casa de banho quando ouviu um ruído forte. Quando saiu viu o marido ensanguentado", que acabou por morrer na ambulância.

Mas menos de 24 horas depois, em conferência de imprensa, Babchenko, o diretor dos serviços secretos (SBU) e o procurador-geral explicaram que foi uma encenação realizada para abortar o crime que se estava a preparar. "Graças a esta operação, conseguimos frustrar uma provocação cínica e documentar os preparativos para este crime pelos serviços especiais russos", disse o diretor do SBU, Vassyl Grytsak. Adiantou ainda que foi detido um suspeito de organizar o assassínio do jornalista a troco de 40 mil dólares pelos "serviços especiais russos".

"Quero agradecer ao SBU por salvar a minha vida. E gostaria de pedir desculpas à minha mulher pelo inferno que viveu nestes dois dias", disse o jornalista, que adiantou ainda que "outros atos terroristas foram frustrados".

Babchenko disse que começou a ser ameaçado depois de denunciar o papel de Moscovo no apoio aos rebeldes ucranianos no conflito do leste do país - o que as autoridades russas sempre negaram. Um comentário no Facebook à queda de um avião militar a caminho da Síria causou uma onda de indignação tal que começou a receber ameaças. Quando saiu da Rússia - para viver na Rep. Checa, depois em Israel, por fim na Ucrânia - disse que se deve "acreditar em alguém que ameaça de morte".

A notícia da morte deste antigo soldado russo, combatente nas duas guerras da Chechénia, causou mais um atrito entre Kiev e o Kremlin. O senador Konstantin Kosachev comparou a encenação ao caso do ex-agente duplo Sergei Skripal: "A lógica por trás desta ação é a mesma, usar todos e quaisquer meios para caluniar a Rússia."

De Kiev, o presidente Petro Poroshenko garantiu ter dado ordens para proteger Babchenko e família. "As agências de segurança da Ucrânia estão a fortalecer-se a cada dia para combater a agressão russa", escreveu no Twitter o líder ucraniano.

Jornalistas ucranianos presos

Segundo os Repórteres sem Fronteiras, há quatro jornalistas ucranianos detidos por causa do conflito com os separatistas pró-russos. O mais recente é Kyrylo Vychynski. O diretor da filial em Kiev da agência de notícias russa RIA Novosti foi preso no dia 17 pelos serviços secretos e transferido para Kherson, no sudeste do país, onde vai responder por "alta traição" à Ucrânia. A mesma acusação, além de "incitação ao ódio" e "apoio a atividades terroristas", recai sobre Vassily Mouravitski, em prisão preventiva desde agosto.

Do outro lado da barricada, o correspondente da Radio Free Europe Stanislav Asseïev é prisioneiro das forças separatistas, em Donetsk, e Roman Soutchenko está preso na Rússia desde 2016. Ambos são acusados de espionagem. Segundo a classificação da RSF, a Ucrânia ocupa o 101.º lugar da liberdade de imprensa em 180 lugares.

Assassinados



Desde 2000 foram mortos 9 jornalistas na Ucrânia e 28 na Rússia, segundo o Comité de Proteção de Jornalistas.



Carro-bomba em Kiev

> O assassínio de um jornalista em Kiev não seria inédito: em julho de 2016, o bielorrusso naturalizado russo Pavel Sheremet, voz crítica dos regime de Minsk, Kiev e Moscovo, foi alvo de um atentado. O documentário Killing Pavel, realizado por jornalistas, expôs a inércia da investigação oficial e atribui responsabilidades à secreta ucraniana.



Cinco balas na Sibéria

> Segundo a base de dados do Comité de Proteção de Jornalistas, Dmitri Popkov foi a vítima mortal mais recente. EM maio do ano passado, o diretor do jornal local de Minusinsk, Sibéria, foi baleado. O Ton-M investigava casos de abuso de poder e corrupção e Popkov, de 42 anos, fora ameaçado e intimidado várias vezes.

Rapto mortal na Chechénia

> Raptos, fogos postos, mortes extrajudiciais: Natalya Estemirova expunha as violações dos direitos humanos das autoridades chechenas na Novaya Gazeta, mas também em colaborações para as ONG Memorial e Human Rights Watch. Em julho de 2009 foi raptada em Grozny e morta com dois tiros.

Tiros no elevador em Moscovo

> Antes de Estemirova, Anna Politkovskaya teve um papel análogo na Novaya Gazeta, na segunda guerra na Chechénia. Ameaças, prisão e até envenenamento, a tudo resistiu. A premiada jornalista foi morta a tiro no elevador de casa, em Moscovo, em 2006.